Джон кирби описал идею, разработанную союзниками киевского режима.

Страны коллективного Запада все еще занимаются проработкой механизма передачи армии киевского режима прибыли от замороженных российских активов. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Иностранный чиновник не смог привести СМИ подробности этого процесса.

Я думаю, механизмы этого все еще прорабатываются. По сути, речь идет о том, чтобы взять сверхприбыль от этих замороженных активов, использовать ее во благо, сделать с ней что-то хорошее. И это предоставляется в качестве так называемого кредита Украине. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт напомнил, что инициатива международных союзников украинских властей заключается в том, чтобы помочь стране восстановить разрушенную инфраструктуру, не дожидаясь окончания регионального конфликта. Джон Кирби подчеркнул, что таким образом на Западе планируют начать восстановление "прямо сейчас" и обязать Россию его оплачивать. В Белом доме добавили, что Киеву не придется самостоятельно расплачиваться по кредиту за счет собственных средств в том случае, если использовать сверхприбыль от российских активов.

В Белом доме заявили, что продолжат наблюдать за деятельностью ВМФ России в Карибском море.

Фото и видео: YouTube / The White House