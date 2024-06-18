В США заявили, что Запад еще прорабатывает механизм передачи Украине прибыли от активов

Страны коллективного Запада все еще занимаются проработкой механизма передачи армии киевского режима прибыли от замороженных российских активов. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Иностранный чиновник не смог привести СМИ подробности этого процесса.
Я думаю, механизмы этого все еще прорабатываются. По сути, речь идет о том, чтобы взять сверхприбыль от этих замороженных активов, использовать ее во благо, сделать с ней что-то хорошее. И это предоставляется в качестве так называемого кредита Украине.
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
Эксперт напомнил, что инициатива международных союзников украинских властей заключается в том, чтобы помочь стране восстановить разрушенную инфраструктуру, не дожидаясь окончания регионального конфликта. Джон Кирби подчеркнул, что таким образом на Западе планируют начать восстановление "прямо сейчас" и обязать Россию его оплачивать. В Белом доме добавили, что Киеву не придется самостоятельно расплачиваться по кредиту за счет собственных средств в том случае, если использовать сверхприбыль от российских активов.
В Белом доме заявили, что продолжат наблюдать за деятельностью ВМФ России в Карибском море.
Фото и видео: YouTube / The White House
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