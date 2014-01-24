Битва КНР с Тайванем может начаться в 2027 году.

В США спрогнозировали сроки начала войны с Китаем.Об этом местным законодателям из Конгресса сообщил генерал армии Марк Милли. Председатель Объединенного комитета начальников штабов выступил с речью о том, что у Вашингтона нет никаких доказательств или сведений о том, что Пекин готовится вторгнуться на территорию Тайваня в следующие 12-14 месяцев. При этом Пентагон не исключает, что военная операция может быть реализована Китаем к 2027 году, когда Народно-освободительной армии страны исполнится сто лет.

Американский генерал подчеркнул, что Пекин продолжает наращивать свой боевой потенциал, включая сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы. Целью этих действий в США считают подготовку к наступлению на остров.

В публикации Popular Mechanics прокомментировали слова Марка Милли. Журналисты не исключили того, что сражение за Тайвань может начаться не в 2027-м, а в 2035-м году. Авторы статьи напомнили, что к этому времени Китая будет более подготовлен в военном плане, в частности, к операции по десантированию войск через пролив, который разделяет материковую часть страны и полуостров.

В Пентагоне заявили, что Китай сравняется с США по военной мощи.

Фото: The Wall Street Journal