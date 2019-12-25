Аппараты смогли проработать восемь минут.

В США специалисты NASA провели огневые испытания двигателей ракеты для полета к Луне. Трансляция велась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Известно, что тесты проводились на территории Миссисипи с аппаратом для ракеты-носителя Space Launch System (SLS). Четыре устройства были установлены на специальную опору в испытательном комплексе. Они смогли одновременно проработать порядка восьми минут.

Раннего отключения не произошло. Это хорошая новость. заявление NASA

Напомним, что прошлые тесты состоялись 16 января. Тогда одновременно двигатели проработали около одной минуты, хотя эксперты ожидали работу в пределах восьми минут. Руководитель проекта по разработке SLS Джон Ханикэт позже прокомментировал ситуацию. Он уверен, что сработала автоматическая система, отключающая работу двигателей.

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