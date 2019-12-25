В США россиянин Олег Никитин признал вину в сговоре с целью нарушения санкций

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В США россиянин Олег Никитин признал вину в сговоре с целью нарушения введенных торговых санкций на поставки определенных видов оборудования. Об этом говорится на официальном сайте местной федеральной прокуратуры Южного округа штата Джорджия. Чиновники уточнили, что фигуранту расследования грозит заключение на срок до пяти лет.

...признал вину в сговоре с целью обхода американского экспортного контроля и мошеннических действий в отношении США". Никитина могут приговорить к тюремному заключению продолжительностью до пяти лет, а также к выплате "значительных штрафов и компенсаций. сообщение федеральной прокуратуры Южного округа штата Джорджия

Напомним, что Олег Никитин считается главой отечественной компании "КС Инжиниринг". Следствие полагает, что мужчина вступил в сговор для того, совершить экспорт продукции в ряд стран. По мнению американцев, данные поставки могли нанести ущерб национальной безопасности Вашингтона. В частности, подозреваемый хотел купить "силовую турбину у местного производителя примерно за 17,3 млн долларов". Далее объект планировалось использовать на арктической платформе от РФ для задач по глубоководному бурению.

В сговоре якобы также принимали участие сотрудник компании "КС Инжиниринг" Антон Черемухин, а также итальянские граждане Габриэл Виллоне и Бруно Капарини. Они пытались купить турбину, скрыв от властей США ее предназначение. Для этого они воспользовались услугами американского гражданина Дали Бэгроу. Ранее Виллоне признал вину и отправился в тюрьму на срок в два года и четыре месяца.

В США арестовали россиянина Никитина.

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