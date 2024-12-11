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В США признали, что до сих пор экспортируют 20% ядерного топлива из России

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Джеффри Пайетт напомнил о зависимости от российского мирного атома.

Помощник американского государственного секретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт признал факт того, что Вашингтон до сих пор экспортирует 20 процентов всего ядерного топлива из РФ.  С такими словами выступил иностранный эксперт на семинаре в Атлантическом совете (признан нежелательной на территории России организацией).

США по-прежнему получают около 20% нашего ядерного топлива из России, поэтому потребуется время, чтобы выстроить нероссийскую цепочку поставок материалов для ядерного топлива.

Джеффри Пайетт, помощник госсекретаря США

Напомним, что  администрация США с августа 2024 года вступил в силу закон о временном запрете на импорт российского урана. Ранее этот документ был одобрен местными конгрессменами. Текст 13 мая подписал лидер Белого дома Джо Байден. Однако закон оставляет американским покупателям лазейки в надежде на продолжение таких поставок.

В США уверены, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil (признан нежелательной на территории России организацией).

Теги: госдеп, джеффри пайетт, энергетика, ядерное топливо
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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