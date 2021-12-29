В США назвали число возможных жертв при "вторжении" РФ на Украину

Американские чиновники считают, что "вторжение" начнется 15 февраля.

В результате "вторжения" России на Украину может погибнуть до 85 тысяч человек. Такое мнение в беседе с Reuters выразили высокопоставленные чиновники Соединенных Штатов.

В это число, по словам американцев, входят как военные, так и гражданские. Отмечается, что могут погибнуть до 25 тысяч представителей ВС Украины, до 10 тысяч российских военнослужащих и до 50 тысяч мирных граждан.

В публикации агентства говорится, что "вторжение" начнется 15 февраля. По мнению авторов материала, российские военные смогут захватить Киев в течение нескольких дней.

Кроме того, Вашингтон ожидает, что боевые действия приведут к появлению миллионов беженцев, которые отправятся на поиски укрытия в страны ЕС.

Reuters заключило, что собеседники агентства не предоставили доказательств, подтверждающих их оценки.

Ранее Bloomberg по ошибке объявило о вторжении РФ на Украину. В Кремле назвали данную публикацию иллюстрацией мировой напряженности.

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