В США нашли взаимосвязь между "Северным потоком - 2", ситуацией на Украине и мигрантами в ЕС

Вероятнее всего, эти события являются "скоординированной геополитической стратегией" России, считает Энтони Блинкен.

Между "Северным потоком - 2", ситуацией на Украине и мигрантами в Европейском союзе есть взаимосвязь. Такое мнение выразил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе своего выступления на онлайн-форуме Reuters Next.

У главы Госдепа спросили, считает ли он данные события "скоординированной геополитической стратегией" России.

Что ж, вероятно, да <…> То, что мы видим в Белоруссии на границе с тремя странами, и в то же время растущее давление на Украину, а также, да, энергетика тоже, особенно в преддверии зимы. Все это складывается воедино. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В последнее время на Западе подозревают России в возможном вторжении на украинскую территорию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что Москву специально пытаются представить как угрозу процессу урегулирования конфликта на востоке Украины. По его словам, данная кампания стала прикрытием "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

Ранее Блинкен заявил, что НАТО не стремится к агрессии против России

Видео: Reuters