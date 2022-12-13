В США экс-чиновница призвала к дипломатии для решения конфликта на Украине

Фиона Хилл призвала нейтральные страны уговорить Владимира Путина на переговоры.

Бывший директор по России в Совете национальной безопасности в США Фиона Хилл заявила местным законодателям о необходимости проявления со стороны Запада "дипломатической инициативы" в отношении украинского кризиса. На заседаниях в Сенате специалист пояснила, что предложения должны поступать от нейтральных государств и должны убеждать российское руководство и президента Владимира Путинаначать переговоры с киевским режимом.

Это должны быть, мне кажется, страны, отличные от США и их западных союзников, которые бы тем или иным образом закулисно продемонстрировали Путину, что эта война не в их интересах и они хотят, чтобы он двигался в сторону переговоров. Фиона Хилл, экс-чиновница Белого дома

Напомним, что Фиона Хилл работала в Совете национальной безопасности старшим директором по европейскому региону и РФ при администрациии Дональда Трампа. Позже она давала показания Конгрессу США, который пытался объявить экс-лидеру Белого дома импичмент за его телефонный разговор с главой Украины Владимира Зеленского.

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Фото и видео: YouTube / The Epoch Times