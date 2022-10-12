  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:33
265
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В США девушка узнала о смертельном заболевании благодаря нападению быка на родео

0 0

У нее диагностировали злокачественную опухоль щитовидной железы.

В США девушка узнала о смертельном заболевании благодаря нападению быка на родео. Об этом сообщает издание New York Post.

25-летняя американка Пейдж Кинг побывала на родео вместе со своим молодым человеком. Во время шоу произошел инцидент. Бык неожиданно запрыгнул на трибуну и побежал в сторону зрителей. По словам девушки, она упала на землю, но не сразу поняла, что произошло. Видео нападения быка опубликовали на YouTube.

Позже выяснилось, что бык ударил ее копытом. Во время осмотра в больнице у девушки обнаружили шишку на шее и направили к онкологу. Специалист сообщил Кинг, что у нее диагностирована злокачественную опухоль щитовидной железы. В издании отметили, что если бы не нападение быка, у девушки не заметили бы смертельную болезнь.

Ранее мы сообщали, что в Грозном сотрудники МЧС спасли провалившуюся в яму собаку.

Видео: YouTube / emattson1934

Теги: бык, девушка, заболевание, нападение, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии