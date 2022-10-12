У нее диагностировали злокачественную опухоль щитовидной железы.

В США девушка узнала о смертельном заболевании благодаря нападению быка на родео. Об этом сообщает издание New York Post.

25-летняя американка Пейдж Кинг побывала на родео вместе со своим молодым человеком. Во время шоу произошел инцидент. Бык неожиданно запрыгнул на трибуну и побежал в сторону зрителей. По словам девушки, она упала на землю, но не сразу поняла, что произошло. Видео нападения быка опубликовали на YouTube.

Позже выяснилось, что бык ударил ее копытом. Во время осмотра в больнице у девушки обнаружили шишку на шее и направили к онкологу. Специалист сообщил Кинг, что у нее диагностирована злокачественную опухоль щитовидной железы. В издании отметили, что если бы не нападение быка, у девушки не заметили бы смертельную болезнь.

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Видео: YouTube / emattson1934