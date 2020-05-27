В США F-35 едва не утонул в море после взлета с авианосца

Во время испытательных полетов делались видеозаписи.

В социальных сетях появилась пара видеороликов полета американского истребителя F-35C. На кадрах видно, как самолет пятого поколения после взлета едва не падает в воду.

На первом видео взлет демонстрируется с палубы истребителя, в этот момент он двигается с довольно маленькой скоростью. Видно, как F-35 "проваливается" и в последний момент набирает высоту.

Также опубликована и запись с камеры, установленной под взлетной палубой. На этой записи видно, что самолет почти соприкоснулся с морем.

Записи делали во время испытательных полетов.

В Совфеде назвали глупостью заявления США о Миг-29 в Ливии.

Видео: YouTube / Loken16