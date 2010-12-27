В СПбГУ задумались о мемориальной доске и стипендии им. Вербицкой

Людмила Вербицкая умерла 24 ноября на 84-м году жизни.

В четверг, 28 ноября, стало известно о том, что в СПбГУ задумались о мемориальной аудитории и стипендии им. Вербицкой. Об этом заявил ректор университета Николай Кропачев.

По его словам, стипендии планируется выделять тем факультетам, которые были учреждены Людмилой Алексеевной. Также СПбГУ намерен создать стипендия, посвященная русскому языку. Она будет распространяться на все факультеты.

Напомним, что в воскресенье, 24 ноября ушла из жизни бывший ректор и президент СПбГУ Людмила Алексеевна Вербицкая. Ей было 84-года. Известно, что долгое время женщина боролась с онкологией.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге простились с Людмилой Вербицкой.

Фото: ВКонтакте / "СПбГУ"