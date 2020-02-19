В СНБО Украины заявили, что хотят прекращения войны в Донбассе без потери территорий

В СНБО Украины заявили, что Киев хочет прекратить войну в Донбассе без потери территорий. Государство также не планирует отказываться от собственного суверенитета. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности Алексей Данилов в интервью местным журналистам с телеканала "Украина 24".
Для нас очень сложный вопрос, который есть сегодня на территории Донецкой и Луганской областей
прокомментировал спикер
По мнению чиновника, Зеленский делает все необходимое, чтобы завершить конфликт. Данилов добавил, что в конечном счете Украина сможет поставить точку в данном споре. Днем 18 февраля СНБО принял Стратегию национальной безопасности и обороны. В документе указаны все основополагающие моменты развития ситуации.
Ранее ЛНР обвинила украинские войска в обстреле жилых домов.
Видео: YouTube/Факти ICTV
Обсуждение ( 0 )