В СНБО Украины заявили, что хотят прекращения войны в Донбассе без потери территорий

Совет безопасности Украины принял Стратегию нацбороны.

В СНБО Украины заявили, что Киев хочет прекратить войну в Донбассе без потери территорий. Государство также не планирует отказываться от собственного суверенитета. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности Алексей Данилов в интервью местным журналистам с телеканала "Украина 24".

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По мнению чиновника, Зеленский делает все необходимое, чтобы завершить конфликт. Данилов добавил, что в конечном счете Украина сможет поставить точку в данном споре. Днем 18 февраля СНБО принял Стратегию национальной безопасности и обороны. В документе указаны все основополагающие моменты развития ситуации.

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Видео: YouTube/Факти ICTV