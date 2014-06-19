На Москве-реке ликвидировали открытое горение на пришвартованном судне

Спасатели эвакуировали с борта одного человека.

В социальных сетях появились кадры загоревшегося на Москве-реке судна. Инцидент зафиксирован местными жителями в районе Братеевского моста. В роликах заметно, что инцидент произошел примерно в 40 километрах от береговой линии. Над кораблем клубится черный дым. Очевидцы показали на роликах языки пламени, которые поднимаются вверх от судна. В экстренном ведомстве по региону уточнили, что пламя было ликвидировано к 10:48 часам утра 2 декабря. В ГУ МЧС отметили, что с борта поврежденного судна удалось эвакуировать одного человека. Известно, что пламя охватило территорию в 20 квадратных метров. Никто не пострадал.

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Фото и видео: Telegram / BAZA, SHOT