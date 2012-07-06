В СКР по Петербургу открыли горячую линию для участников СВО и их семей

Обращения принимают круглосуточно по номеру +7-921-762-67-16.

В среду, 26 октября, в СКР по Петербургу запустили горячую линию для участников СВО, а также мобилизованных военнослужащих и их семей. Об этом рассказали в телеграм-канале ведомства.

Обращения принимают круглосуточно по номеру +7-921-762-67-16.

Стало известно, куда обращаться мобилизованному петербуржцу, если не поступают выплаты. По данным Олега Эргашева, в течение суток со дня получения документов Городским информационно-расчетным центром (ГИРЦ) осуществляется выплата, деньги поступают на лицевые счета граждан. Если же выплаты не поступили, то следует обращаться в отдел социальной защиты населения по месту жительства мобилизованного.

С вопросами о частичной мобилизации можно обращаться по единому номеру 122, а также в администрации районов. Семьи мобилизованных могут обращаться в центры социальной помощи семье и детям районного уровня, непосредственно в сам ГИРЦ по справочным телефонам: 241-20-57 и 334-41-44.

Ранее Piter.tv узнал у военных юристов топ жалоб во время частичной мобилизации.

Фото: Piter.tv