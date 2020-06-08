В "СКА Арена" прокомментировали сообщения о выгрузке строительного мусора у Финского залива

В пресс-службе концессионера заявили, что строительный мусор в данном направлении не вывозился. Возможно, речь идет о грунте со стройки.

Концессионер СКК – компания ООО "СКА Арена" опровергла информацию о выгрузке строительного мусора на берегу Финского залива. Напомним, что об этом ранее сообщили градозащитники в социальных сетях. По данным пресс-службы "СКА Арена", в указанном направлении действительно можно заметить передвижение грузовиков с надписью "СКК". Однако речь идет о перевозке грунта, а не строительного мусора.

Строительный мусор вывозится только на специализированные площадки в Ленобласти, что касается площадки в угольной гавани, которая располагается в Красносельском районе, по информации нашего перевозчика, туда сводится часть грунта, который никакого отношения не имеет к строительному мусору сообщили в пресс-службе

Напомним, что в социальных сетях активно обсуждаются фото и видео, сделанные на месте свалки строительного мусора в Красносельском районе. Здесь же активисты заметили передвижение грузовиков с табличками "СКК" на лобовом стекле. Однако фактов выгрузки строительного мусора из грузовиков, связанных со "СКА Ареной", зафиксировано не было. Лишь наличие отдельных свалок кирпича, бетона и арматуры в районе угольной гавани, где также осуществляют активную рабочую деятельность сразу несколько городских организаций.

По данным Piter.TV, в ближайшее время в ситуации со свалкой в угольной гавани будут разбираться контролирующие органы. Городские активисты направили обращения в Смольный и прокуратуру с требованием установить виновников случившегося и факт законности складирования мусора на берегу Финского залива.

Фото: "Красивый Петербург"