В СИЗО отправили мужчину, который сорвал крестик с пенсионерки в парадной на Дачном проспекте

Следствие считает, что днем в воскресенье Тимофеев открыто похитил цепочку с крестиком за 10 тысяч рублей у пожилой дамы.

Во вторник, 16 мая, Кировский суд Петербурга арестовал Виталия Тимофеева, которого обвиняют в ограблении 84-летней женщины в парадной дома 27/4 на Дачном проспекте. Об этом 16 мая рассказали объединенная пресс-служба городских судов.

Следствие считает, что днем в воскресенье Тимофеев открыто похитил цепочку с крестиком за 10 тысяч рублей у пожилой дамы, после чего скрылся.

Позже его задержали. Это преступление стало 13-м в уголовной истории Тимофеева. Обвиняемый в суде жаловался на хронические заболевания и обещал не бегать от следствия, но к нему не прислушались. До 14 июня он пробудет под стражей.

Ранее из полыхающего дома на Фонтанке эвакуировали 15 петербуржцев. Обошлось без пострадавших.

Фото: Piter.tv

