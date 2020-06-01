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В Ростовской области после атаки беспилотников загорелось дизтопливо на складах

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По предварительным данным, пострадавших нет.

В Ростовской области после атаки украинских беспилотников загорелось дизтопливо на складах. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Пролетарске. По словам Голубева, силами ПВО атака вражеских дронов была отражена. При этом в результате падения обломков на территории промскладов произошло возгорание дизтоплива. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают пожарные.

Ранее Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей с Украины над Белоруссией и РФ.

Видео: Telegram / Baza

Теги: беспилотник, дизельное топливо, пожар, пролетарск, ростовская область, склад
Категории: Лента новостей, Новости России,

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