В Ростовской области на М4 грузовик снес две машины на обочине: 3 детей и 5 взрослых в больнице

Сообщается, что два ребенка в реанимации в тяжелом состоянии.

На трассе М4 "Дон" произошла серьезная авария: грузовик снес два лег7ковых автомобиля, которые остановились на обочине.

Авария произошла около 4х часов утра в Миллеровском районе Ростовской области на 841 километре трассы "Дон". Грузовик "Скания" допустил наезд на обочину, где остановились две машины "Ауди". В результате ДТП пострадали 8 человек, трое детей и 5 взрослых. Сообщается, что 2 ребенка в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние остальных пострадавших оценивается средней тяжести.

ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства ДТП.

Накануне на трассе "Дон" под Воронежем автобус с пассажирами протаранил "КАМАЗ", один человек погиб на месте, несколько в больнице.