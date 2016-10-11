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Школьницу из Петербурга спасли от отца в Турции и доставили на Родину
Сегодня, 13:24
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Shdaria
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Школьницу из Петербурга спасли от отца в Турции и доставили на Родину

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В Петербург вернули несовершеннолетнюю девочку, которую удерживал отец в Турции и не пускал на Родину.

В Россию доставили 15-летнюю петербурженку, которую насильно удерживал отец в Турции. 

В настоящее время следственный комитет выясняетсябыло ли совершено преступление в отношении школьницы. Известно,что ход расследования дела председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства. 

Напомним, что поездка 15-летней была целенаправленной: она уехала к своему отцу, чтобы получить разрешение для оформления опекунства бабушкой. Также известно, что мужчина является гражданином России, но имеет вид на жительство в этой стране. 

В заявлении Следственного комитета говорится о том, что на телефон бабушки девочки поступали сообщения с просьбой о помощи. Также школьница сообщила, что отец не пускает ее в Россию, при этом применяя физическое насилие.
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Категории: Новости России Лента новостей Новости СПб

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