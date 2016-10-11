Школьницу из Петербурга спасли от отца в Турции и доставили на Родину

В Петербург вернули несовершеннолетнюю девочку, которую удерживал отец в Турции и не пускал на Родину.

В Россию доставили 15-летнюю петербурженку, которую насильно удерживал отец в Турции.

В настоящее время следственный комитет выясняетсябыло ли совершено преступление в отношении школьницы. Известно,что ход расследования дела председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что поездка 15-летней была целенаправленной: она уехала к своему отцу, чтобы получить разрешение для оформления опекунства бабушкой. Также известно, что мужчина является гражданином России, но имеет вид на жительство в этой стране.

В заявлении Следственного комитета говорится о том, что на телефон бабушки девочки поступали сообщения с просьбой о помощи. Также школьница сообщила, что отец не пускает ее в Россию, при этом применяя физическое насилие.