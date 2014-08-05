В России за сутки зарегистрировали 1 015 смертей из-за коронавируса. Это новый максимум

Предыдущий антирекорд был поставлен 16 октября.

В России зарегистрировали новый максимум по числу жертв COVID-19. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За последние сутки от ковида погибли 1015 человек. Ранее максимальным показателем были 1002 смерти, зафиксированные 16 октября. Таким образом общее количество погибших с начала пандемии по стране выросло до 225 325 человек. Больше всего за день пациентов скончалось от инфекции в Москве, Петербурге и Краснодарском крае.

По РФ медики выявили 33 740 новых случаев заражения. Общее число заболевших ковидом по стране превысило отметку в 8 млн граждан. Инфицированные распространены по всем 85 регионам. Без клинических проявлений врачи диагностировали инфекцию у 2 492 человек (порядка 7,4% от всех зараженных). Темп прироста числа новых пациентов составил 0,42%.

Оперштаб: уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ составляет 45%.

Фото и видео: оперштаб РФ

