В России за сутки выявили 19 905 заразившихся коронавирусом. Это максимум с 22 августа

Прирост новых пациентов составил 0,28%.

В России за последние сутки выявили 19 905 заразившихся коронавирусом. Это максимум с 22 августа. Такую статистику огласили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Днем ранее специалисты сообщили о 19 594 заболевших. Прирост новых пациентов составил 0,28 процента.

Больше всего инфицированных диагностировано на территории Москвы (2 537 человек), Петербурга (1 788 человек), Московской области (837 человек), а также Свердловской и Воронежской областях.

За сутки также 16 619 человек смогли вылечиться от инфекции. Жизни еще 791 россиянина медики не смогли спасти. Днем ранее число погибших от ковида составило 794.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки выросло до 1653.

Фото: оперштаб РФ