В России за 2021 год средний раз ипотеки вырос на 650 тыс. рублей

В декабре 2020 года средний размер ипотеки составлял 2,63 млн рублей.

За год средний размер ипотечного кредита в России вырос на 650 тыс. рублей. Об этом сообщает сервис "Кредистория" "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ).

В сообщении говорится, что в декабре 2020 года средня размер ипотеки составлял 2,63 млн рублей. А в ноябре 2021 года он увеличился до 3, 21 млн рублей, в декабре сумма составила 3,28 млн рублей.

"Соответственно, россияне теперь берут у банков в долг на покупку недвижимости на 25% больше, чем год назад", - сообщили эксперты.

Самое крупное увеличение произошло в Краснодарском крае. Сумма ипотечного кредита в регионе выросла на 32%. В списке также оказался Ставропольский край (+26%), а также Омская (+26%), Воронежская (+23%) и Ленинградская области (+23%). В Петербурге этот показатель увеличился на 23%, а в Москве – на 16%.

Ранее мы писали, что за год банки выдали россиянам кредитов на 14,1 трлн рублей.

Фото: pixabay