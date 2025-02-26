В России ввели трехлетний мораторий на штрафы двуосных и трехосных мусоровозов

Валерий Васильев объяснил суть инициативы на заседании в Совете Федерации.

В России законодатели из верхней палаты парламента ввели трехлетний мораторий на штрафы двуосных и трехосных мусоровозов, забирающие твердые бытовые отходы. Сенаторы на пленарном заседании от 26 февраля одобрили соответствующие поправки. Парламентарий Валерий Васильев указал коллегам, что региональные операторы в настоящее время имеют большой парк транспортных средств, масса которых при их загрузке превышает допустимую для движения по автомобильным дорогам. В настоящее время в стране действует система штрафов за перегруз фур. Речь и дет о выплате в размере 250-400 тысяч рублей.

Выходом из этой ситуации является замена техники на более легкую. Но, по оценкам, размер средств, необходимых для замены всех мусоровозов, составляет 120 млрд рублей единовременно. Валерий Васильев, сенатор

Сенаторы пришли к мнению о том, что пока отечественная техника не будут выпускаться по новым определенным требованиям, то властям следует ввести мораторий на наказание за перевес грузовиков. Федеральное правительство до 1 сентября 2026 года установит требования к транспортным средствам, производимым и используемым для транспортирования ТКО.

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