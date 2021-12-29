Филиалы на территории РФ будут взаимодействовать с российскими регуляторами.

В России вступил в силу закон, обязывающий зарубежные IT-корпорации открывать филиалы, представительства или учредить юридические лица на территории РФ. Документ известен как закон о "приземлении". Требование будет распространяться на все предприятия, сайты которых ежесуточно посещают свыше полумиллиона пользователей из РФ. Новые представительства технологических фирм будут представлять интересы центрального офиса, а также взаимодействовать с отечественным надзорным регулятором.

Теперь российского законодательство также будет затрагивать провайдеров хостинга, операторов рекламных кампаний и организаторов распространения другой информации в интернете. При нарушении условий, регулятор может закрыть или ограничить доступ к онлайн-ресурсу.

С 1 января в России не выплачивают субсидии при наличии задолженности по оплате жилья.

Фото: Piter.tv