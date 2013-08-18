Жертвами ковида по стране за день стали 1076 человек.

В России уже неделю выявляют менее 30 000 случаев заражения коронавирусом в сутки. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Прирост новых пациентов в относительном выражении составил 0,27%. Общее количество заболевших ковидом за пандемию по стране увеличилось до 10 186 823 человек.

За последние сутки по регионам медики выписали 38 041 человек. Они вылечились после заражения COVID-19. за все время пандемии этот показатель вырос до отметки в 8 952 26 человек. Чаще всего пациентов справились с инфекцией в Москве, Московской области и Петербурге.

Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 1 076 жертв. Днем ранее этот показатель составлял 1080. Общее число погибших за пандемию по РФ увеличилось до 296 180 граждан. Больше всего смертей зарегистрировано в Москве, Петербурге и Подмосковье.

В России выявили 27 743 новых случая ковида, это минимум с 8 октября.

Фото: Оперштаб России

