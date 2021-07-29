В России третий раз за месяц установлен суточный рекорд смертности от COVID-19

Равные показатели были выявлены 16 и 14 числа текущего месяца.

В России в третий раз за месяц зафиксирован суточный антирекорд по количеству летальных исходов вследствие COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

Согласно данным центра, за последние сутки от последствий COVID-19 умерли 799 человек. Равные этому показатели были выявлены 16 и 14 числа текущего месяца. Общее число умерших составило 156 977. Наибольшее количество летальных исходов за прошедший день выявили в Москве (79), в Санкт-Петербурге (64) и в Подмосковье (30).

За сутки COVID-19 обнаружили у 23,3 тыс. человек, общее число инфицированных с начала пандемии составило 6 218 502. Выздоровели от коронавируса 20,8 тыс. россиян, общее количество выздоровлений составило 5 568 363.

Ранее мы сообщали, что власти Нью-Йорка заплатят по 100 долларов привившимся от COVID-19 гражданам. Но они смогут выбрать и другие призы – годовой абонемент в театр, бесплатное посещение достопримечательностей, подарочные сертификат, а также бесплатный семейный отдыха в луна-парке.

Видео: Youtube / стопкоронавирус.рф