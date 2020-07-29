В России средний размер автокредита вырос до рекордных 1,08 млн рублей

За месяц он вырос на 5,5%.

В России средний размер автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом вырос в мае на 5,5%, если сравнивать с предыдущим месяцем. Так, средний размер автокредита составил рекордные 1,08 млн рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году, то это больше на 47,6%, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Сообщается, что в мае средний чек по автокредитам продолжил расти. При этом сократилась выдача автокрдитов. Для сравнения, в мае было выдано 86,5 тыс. автокредитов. Если сравнивать с апрелем, то это меньше на 19,1%.

Ранее мы писали, что Владимир Путин поручил губернаторам раз в год проводить свои прямые линии. Соответствующее поручение глава государства подписал после прямого общения с россиянами 30 июня.

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