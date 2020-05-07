В России создается новый БТР для защиты Крайнего Севера. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на генерального директора компании-разработчика проекта Александра Красовицкого. Глава "ВПК" рассказал о том, что гусеничный бронетранспортер сможет выполнять боевые задачи в экстремальных условиях.
Что касается создания гусеничных бронированных машин, в настоящее время идет проектирование вездеходной бронемашины такого типа
прокомментировал эксперт
Александр Красовицкий не стал называть сроки изготовления и ожидаемые характеристики будущего российского БТР,
Напомним, что ранее в "Военно-промышленной компании" занимались производством исключительно колесной бронетехники. В списке самых известных проектов предприятия - "Тигр", а также платформа "Бумеранг".
Украинский БТР дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии.
Видео: Youtube/ Минобороны России
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