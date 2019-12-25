В России с 1 сентября вырастут госпошлины и изменятся правила для автомобилистов

Водителям раскрыли нововведения, вступающие в законную силу с осени.

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила для автомобилистов. Речь идет, в частности, о повышении госпошлин, расширении перечня медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами, изменения в порядке медицинского освидетельствования и обновление норм обслуживания и ремонта автомобилей. Федеральное постановление говорит о том, что противопоказаниям для вождения добавлены общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Действовавший ранее диагноз "ахроматопсия" заменен на более общее понятие - "аномалии цветового зрения". Эти отклонения от нормы будут выявляться на медицинскими комиссиями. В том случае, если шофер не различает оттенки синего или серого, то это не станет препятствием для управления автомобилем. Однако при нарушениях восприятия красного и зелёного цветов решение врачей будет зависеть от степени выраженности отклонений.

Новый порядок медосвидетельствования увеличивает интервал между проверками на алкотестере с 20 до 25 минут. При выявлении у водителя клинических признаков опьянения предусмотрен забор мочи или крови для анализа. сообщение от "ТАСС"

Напомним, что 1 сентября в России вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, увеличивающие размеры государственных пошлин. В частности, оформление паспорта транспортного средства (ПТС) будет стоить гражданам 1,2 тысячи рублей вместо 800. Внесение изменений в ранее выданный документ составит 525 рублей вместо 350. Пошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) составит полторы тысячи рублей в бумажном виде и 4,5 тысячи рублей в пластиковом. Получение водительских прав обойдется водителю в шесть тысяч рублей, регистрационных знаков - в три тысячи рублей. Стоимость выдачи СБКТС увеличится до 4,5 тысячи рублей, а разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобиля - до трех тысяч рублей. Дополнительно властями вводится новая пошлина в размере 500 рублей за внесение данных в систему ЕАИСТО при оформлении диагностической карты. Правительство обновило требования по оказанию услуг технического обслуживания и ремонта автомобилей. Теперь договор россияне смогут заключать онлайн, а автомобильные сервисы обязаны компенсировать причиненный материальный ущерб в полном объеме в соответствии с законодательством страны. Из текста документа убраны требования к договору между клиентом и автосервисом о необходимости указывать цену автомобиля, согласованную обеими сторонами. Правительство исключило обязанность автосервиса иметь и предоставлять по запросу клиента "Книгу жалоб и предложений". С осени 2025 года также вводится обязательная маркировка смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей в системе "Честный знак". Промаркировать остатки продукции, произведенной или ввезенной на территорию государства до 1 сентября, необходимо до 31 октября.

