В России рестораны повысят цены до 15% в 2022 году

В среднем ожидается подорожание на 5-10%.

Крупные сетевые рестораны, в числе которых "Шоколадница", Novikov Group, Tigrus Group и Black Star Burger, заявили, что в 2022 году поднимут цены до 15%. Об этом пишут "Известия".

Участники рынка отметили, что в среднем цены на блюда поднимутся в следующем году на 5-10%. При этом не исключается рост цен в отдельных случаях на 15%.

Как сказал президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров, на ценах в том числе отражается рост стоимости логистических услуг. Гендиректор Black Star Foods, основатель Free Dog и Free Pizza Юрий Левитас сказал, что рост цен будет постепенным. При этом гендиректор "Шоколадницы" Олег Подгорный считает, что не удастся избежать повышения цен ан 8%, все дело в инфляции. Однако от конкретных блюд будет зависеть точный рост цен.

Владелец Tigrus Group Хенрик Винтер отметил, что если всплеск роста инфляции будет временным явлением, то компании смогут на максимально поздний срок оттянуть момент роста цен.

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