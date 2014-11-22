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В России проработают меры по снижению цен на перевозку продуктов
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В России проработают меры по снижению цен на перевозку продуктов

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Автоперевозки выросли в цене на 20-50%.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила министерствам совместно с бизнесом проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов по стране. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера.

В сообщении отмечается, что ранее появилась информация, что автоперевозки выросли в цена на 20-50%. По этой причине Абрамченко поручила министерствам совместно с представителями бизнеса проработать меры, чтобы решить проблему с логистикой, а также снизить цены на транспортировку.

Ранее мы писали, что в США вакцинируют всех эвакуированных из Афганистана. 

Фото: pixabay

Теги: виктория абрамченко, меры по снижению цен на перевозку продуктов
Категории: Новости России, Лента новостей,

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