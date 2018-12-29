В России начали продавать яйца в упаковке по 9 штук

Это нововведение уже давно распространено в Европе.

Пользователи социальных сетей начали выкладывать фотографии новых упаковок яиц, в которых не 10 привычных, а только 9 штук. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу агрохолдинга "Комос Групп".

Как говорят сами производители, упаковка с 9 яйцами считается довольно распространённой в Европе. И сейчас такие упаковки поступают в торговые сети Санкт-Петербурга. На цену такое нововведение никак не повлияло. В основном, такая упаковка – просто новый формат предложения для российского рынка.

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Фото: pixabay.com