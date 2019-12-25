В России на три года продлят срок действия истекших водительских прав

Для тех документов, которые необходимо было обменять в течение ближайших двух лет.

Во вторник, 12 апреля, стало известно, что в России продлят срок действия истекших водительских прав. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как рассказал Мишустин, это постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан России. Это для тех документов, которые необходимо было обменять в течение ближайших двух лет.

Ранее мы писали, что кабмин расширит программу предоставления жилищных сертификатов для молодых ученых. Дополнительно на задачу будет направлен 1 млрд рублей.

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