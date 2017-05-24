В России могут вырасти цены на сигареты

Средняя стоимость традиционных сигарет может составить 140-145 рублей за пачку.

Во втором полугодии 2021 года в России могут вырасти в цене сигареты. Так, средняя стоимость традиционной пачки может составить 140-145 рублей. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на данные оператора фискальных данных ОFD.ru.

Эксперты проанализировали динамику продаж традиционных сигарет и электронных систем нагревания табака за первую половину 2021 года по сравнению с этим же периодом в 2020 году.

Эксперты отмечают, что сигареты уже выросли в цене. В среднем пачка сигарет в первой половине 2021 года выросла до 135,8 рубля. Это связывают с повышением акцизов на табак и табачные изделия с начала этого года.

Аналитики подчеркнули, что средняя стоимость стиков за период с января по июнь этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го не изменилась. В среднем их стоимость составила 155 рублей. При этом эксперты считают, что во втором полугодии средняя стоимость стиков станет выше на 5-7%.

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