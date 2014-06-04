В России могут принять закон, запрещающий сделки с жильем дороже 1 млн рублей за наличные. Об этом заявила зампред комитета Госдума по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью "РИА Недвижимость".
По ее словам, саму инициативу давно обсуждали с профессиональным сообществом. Депутат подчеркнула, что законопроект могут внести на рассмотрение в июне-июле. Разворотнева добавила, что в законопроекте представлена мировая практика, которая действительно сводит на нет наличные расчеты. Ограничительную сумму предлагается установить постановлением правительства РФ.
Ранее мы сообщали, что средняя стоимость земли в Петербурге и Ленобласти с начала года выросла на 7,1%.
Фото: pxhere.com
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