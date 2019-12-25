В России минимальная продуктовая корзина подешевела на 1,8%

По регионам дороже всего обойдется корзина на Чукотке.

В России минимальная продуктовая корзина за месяц подешевела на 1,8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Руспродсоюза".

По данным ассоциации, набор питания на одного человека в среднем обойдется в 7 171,5 рублей. По регионам дороже всего обойдется корзина на Чукотке (17 980,4 руб.). Самая дешевая корзина зафиксирована в Мордовии (5 812,5 руб.).

Также в "Руспродсоюзе" подчеркнули, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты. В Москве стоимость минимальной продуктовой корзины составила 8 624, 7 рублей. В Санкт-Петербурге средняя цена такой корзины составляет 8 441,5 рублей.

