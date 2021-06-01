В России будет обнулена ставка НДС для гостиниц и других средств размещения. Такой информацией с общественностью поделилась руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Чиновница уточнила, что данная антикризисная мера затронет как уже существующие гостиницы, так и новые появляющиеся сети. Соответствующий закон по стране уже вступил в силу.

Это самое долгожданное, прорывное и важное решение для поддержки развития туристической отрасли за последние десятилетия. И очень своевременное с учетом текущей ситуации и дальнейшего роста спроса на отдых в России. Зарина Догузова, глава Ростуризма

Эксперт объяснила, что для уже работающих в России гостиниц нулевая ставка НДС будет действовать до 30 июня 2027 года (ан протяжении пяти лет). Для строящихся объектов и для объектов, которые прошли через реновацию, нулевая ставка НДС будет действовать пять лет с момента ввода в эксплуатацию. По мнению аналитиков, именно пять лет понадобится предпринимателям для тго, чтобы в гостиничном бизнесе выйти на операционную безубыточность. Кабинет министров за счет данного постановлениия решает проблему дефицита качественных и современных отелей в стране. Также данная меера поможет поддержать на внутреннем рынке комфортного соотношения цены и качества в гостиничной сфере.

Поезда "Аллегро" начнут ходить чаще из-за повышенного спроса.

Фото и видео: сайт Ростуризма