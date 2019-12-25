В России ассортимент продуктов в магазинах сократился на 2,3%

Наиболее заметное снижение ассортимента зафиксировано в алкогольной продукции и детских товарах.

В России в июле нынешнего года ассортимент продуктов в магазинах сократился на 2,3%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследовательскую компанию "Нильсен".

Отмечается, что наиболее заметное снижение ассортимента зафиксировано в алкогольной продукции и детских товарах. Ассортимент этих товаров упал на 5,6% и 5,1% соответственно. Кроме того, аналитики зафиксировали снижение в сегменте средств по уходу за детьми на 8,3%. При этом в сегменте товаров для гигиены произошел небольшой рост на 1%. По данным "Нильсен", уменьшение ассортимента связано со снижением запусков новинок. Торговые сети также отмечают тенденцию на сокращение.

