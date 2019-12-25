В Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты полезны для рациона в мае

В основе здорового питания лежат овощи.

В петербургском Управлении Роспотребнадзора рассказали, как продукты лучше всего употреблять в мае. Специалисты отметили, что овощной рацион похож на апрельский.

В свое питание стоит включить белокочанную и цветную капусту, молодой горошек и картофель, морковь, огурцы, помидоры, ревень, редис, редьку, свеклу, спаржу, цуккини. Также не забывайте про зелень.

В мае к этому списку может добавиться базилик, сельдерей, водяной кресс-салат, зеленый лук, крапива, мята, петрушка, руккола, кинза, кочанный и листовой салат, капуста пак-чой, салат латук, сельдерей, салат радиккьо, шнитт-лук, шпинат, щавель. К концу месяца в магазинах появляется первая земляника, черешня и клубника.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, какие продукты опасно брать на пикник. В ведомстве напомнили: перед приготовлением и употреблением пищи нужно обязательно помыть руки.

Фото: Piter.tv