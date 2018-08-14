В Рощино подвели предварительные итоги нескольких месяцев раздельного сбора мусора

Руководитель компании, занимающейся раздельным сбором мусора в поселке Рощино рассказал о том, как жители привыкали к инновации и с какими сложностями столкнулась передовая программа в процессе реализации.

В преддверии чемпионата мира по футболу в поселке Рощино на границе Выборгского района и Санкт-Петербургской агломерации были установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Установка подобных контейнеров в непосредственной близости от стадионов является одним из требований Международной футбольной федерации к принимающей стороне. Тем не менее, администрация поселка Рощино пошла дальше, чем требовалось для проведения футбольного чемпионата и оборудовала контейнерами с возможностью разделения отходов весь поселок.

Подобный опыт перевода сразу целого поселения, пускай и не самого большого на раздельный сбор является уникальным и крайне интересным для Ленинградской области. Особенно с учётом того, что в перспективе программы по разделению отходов будут внедряться на всей территории страны.

Заместитель генерального директора компании ООО ПКФ "Петро-Васт", занимающейся сбором и вывозом мусора в поселке рассказал о предварительных итогах, а также сложностях, возникших в процессе реализации передовой программы. По его словам, двумя основными проблемами стали непонимание жителями поселка смысла раздельного сбора, а также "транзитный мусор", который не соблюдая никаких правил выбрасывают в поселке дачники, приезжающие из города.

Фото, видео: Piter.TV