В Репино мужчина повесился на баскетбольном щите

Отмечается, что при себе у него не было документов, удостоверяющих личность.

В субботу, 3 июля, в поселке Репино обнаружили тело повешенного мужчину. Об этом сообщил 47channel со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что на Приморском шоссе у общественного туалета на баскетбольном щите повесился мужчина.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп неизвестного мужчины, на вид ему 30-35 лет. Отмечается, что при себе у него не было документов, удостоверяющих личность.

Ранее Piter.tv информировал, что в Курортном районе стадо коров перекрыло движение вице-губернатору Петербурга.

Фото: pixabay.com