В Раде заявили, что украинский бизнес выводит деньги за границу, готовясь к обвалу гривны

Александр Дубинский объяснил, когда курс гривны должен будет сильно "просесть".

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский считает, что местный бизнес сейчас выводит денежные средства за границу, так как готовится к обвалу курса гривны. Соответствующее заявление парламентарий сделал на собственном YouTube-канале. Политик подчеркнул, что в частности говорит о средствах, полученных предпринимателями за экспорт украинского зерна, эти деньги остаются за пределами страны.

Существует глобальный отток денег с Украины по различным финансовым операциям, финансовым каналам. Крупный бизнес системно готовится к тому, что курс гривны обвалится. Александр Дубинский, депутат Верховной Рады

Эксперт подчеркнул, что после начала российской специальной военной ов конце февраля 2022 года, украинские экспортеры выдали своим иностранным контрагентам кредиты на общую сумму в 10 миллиардов долларов. По мнению Дубинского, в настоящее время происходит такая финансовая операция, при которой средства сначала зачисляются на счет украинской фирмы, но затем - эта компания выдает денежные средства в кредит дочернему предприятию-нерезиденту страны, для примера, расположенной на Кипре.

Италия заявила о готовности выступить гарантом мирного договора по Украине.

Фото и видео: YouTube / Дубинский