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В Раде посмеялись во время доклада о "российском вторжении"

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"Понимают, что это очередной "переворот", - считает парламентарий Рабинович.

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович выразил удивление по поводу реакции своих коллег во время доклада главы оборонного ведомства Украины Алексея Резникова. Своим мнением парламентарий поделился в Facebook. 

В ходе выступления министра, которое затрагивало вопросы "российского вторжения" депутаты Рады смеялись, разговаривали между собой и приветствовали приходящих в зал коллег. 

Интересна и реакция зала. Пока Резников вещает о страшной угрозе военного вторжения, депутаты смеются и весело общаются друг с другом. Понимают, что это очередной "переворот".

Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады

В своем докладе Резников заявил, "масштабная эскалация со стороны России" произойдет в конце января. По его словам, задача Киева заключается в том, чтобы не допустить этого. Украина считает, что на границе находится более 94 тысяч российских военнослужащих.

Видео: YouTube/Телеканал Рада

Теги: алексей резников, вадим рабинович, верховная рада, смех
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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