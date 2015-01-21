В Раде посмеялись во время доклада о "российском вторжении"

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович выразил удивление по поводу реакции своих коллег во время доклада главы оборонного ведомства Украины Алексея Резникова. Своим мнением парламентарий поделился в Facebook.
В ходе выступления министра, которое затрагивало вопросы "российского вторжения" депутаты Рады смеялись, разговаривали между собой и приветствовали приходящих в зал коллег.
Интересна и реакция зала. Пока Резников вещает о страшной угрозе военного вторжения, депутаты смеются и весело общаются друг с другом. Понимают, что это очередной "переворот".
Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады
В своем докладе Резников заявил, "масштабная эскалация со стороны России" произойдет в конце января. По его словам, задача Киева заключается в том, чтобы не допустить этого. Украина считает, что на границе находится более 94 тысяч российских военнослужащих.
Видео: YouTube/Телеканал Рада
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