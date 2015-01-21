В Раде посмеялись во время доклада о "российском вторжении"

"Понимают, что это очередной "переворот", - считает парламентарий Рабинович.

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович выразил удивление по поводу реакции своих коллег во время доклада главы оборонного ведомства Украины Алексея Резникова. Своим мнением парламентарий поделился в Facebook.

В ходе выступления министра, которое затрагивало вопросы "российского вторжения" депутаты Рады смеялись, разговаривали между собой и приветствовали приходящих в зал коллег.

Интересна и реакция зала. Пока Резников вещает о страшной угрозе военного вторжения, депутаты смеются и весело общаются друг с другом. Понимают, что это очередной "переворот". Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады

В своем докладе Резников заявил, "масштабная эскалация со стороны России" произойдет в конце января. По его словам, задача Киева заключается в том, чтобы не допустить этого. Украина считает, что на границе находится более 94 тысяч российских военнослужащих.

Видео: YouTube/Телеканал Рада