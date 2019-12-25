В "РЖД" прокомментировали информацию о сносе исторического вокзала в Токсово

На днях здание начали сносить.

В Токсово начали сносить историческое здание вокзала, которое оберегали градозащитники. Часть здания уже сломана. Фотографией с места поделилась одна из пользователей Instagram 24 апреля.

В пресс-службе РЖД пояснили, что речь идет не об уничтожении, а, наоборот, восстановлении. Кроме того, вокзал, который был построен в 1916 году, перестраивался в 40-50-х годах. В связи с этим деревянные конструкции стен и другие элементы не являются историческими.

Заявления об уничтожении "исторического" здания вокзала являются спекуляцией. сказали в РЖД.

Проект предусматривает максимальное восстановление внешнего вида с использованием аутентичных материалов, конструктивных и декоративных элементов отделки фасадов. На вокзале появятся санитарные комнаты, которых ранее не было. Зал ожидания и кассовый блок обновят.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что самовольные работы в вестибюле Витебского вокзала РЖД выписали штраф на 200 тысяч рублей.

Фото: Instagram / @tasha_piterguide, Telegram / Телеграмма РЖД