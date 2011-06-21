В РФ шествие "Бессмертного полка" пройдет в смешанном формате

В 2025 году шествие "Бессмертного полка" в России пройдет в смешанном формате. Об этом заявила на пресс-конференции депутат Госдумы Елена Цунаева, занимающая должность сопредседателя центрального штаба ООД "Бессмертный полк России".
По ее словам, решение о формате проведения шествия будут принимать местные власти. При этом Цунаева отметила, что день проведения шествия во всех регионах будет единым. Она подчеркнула, что перенос на какие-либо другие даты недопустим.
Время шествия региональные власти вместе с нашими отделениями могут определять самостоятельно - так, как это удобно региону в зависимости от часового пояса, так, как удобно людям.
Елена Цунаева, депутат Госдумы
Ранее мы сообщали, что "Бессмертный полк" возвращается на Невский проспект в этом году.
Видео: Telegram / СМОТРИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все