Сеть "Пятёрочка" прекратила продажи алкоголя в Петербурге

Представители X5 Group объяснили, что магазинам запретили продавать спиртное из-за случая приобретения несовершеннолетним алкоголя в петербургском магазине сети.

У всех магазинов сети "Пятёрочка", которые расположены в Северной столице, отозвали лицензии на продажу алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба X5 Group.

В компании объяснили, что магазинам запретили продавать спиртное из-за случая приобретения несовершеннолетним алкоголя в петербургском магазине сети. Это случилось в 2020 году.

Представители X5 Group отметили, что оплатили штраф ещё 3 года назад. Сейчас они принимают все необходимые меры по скорейшему возобновлению и продлению лицензий.

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