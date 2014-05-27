  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сеть "Пятёрочка" прекратила продажи алкоголя в Петербурге
Сегодня, 14:59
565
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Сеть "Пятёрочка" прекратила продажи алкоголя в Петербурге

0 0

Представители X5 Group объяснили, что магазинам запретили продавать спиртное из-за случая приобретения несовершеннолетним алкоголя в петербургском магазине сети.

У всех магазинов сети "Пятёрочка", которые расположены в Северной столице, отозвали лицензии на продажу алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба X5 Group.

В компании объяснили, что магазинам запретили продавать спиртное из-за случая приобретения несовершеннолетним алкоголя в петербургском магазине сети. Это случилось в 2020 году.

Представители X5 Group отметили, что оплатили штраф ещё 3 года назад. Сейчас они принимают все необходимые меры по скорейшему возобновлению и продлению лицензий.

Фото: Pxhere

Теги: пятерочка, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии