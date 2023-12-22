В Пушкинском районе открыли 76-й сезон летней практики Малой Октябрьской детской железной дороги

В день открытия на железнодорожной станции "Царскосельская" состоялся концерт.

В Пушкине стартовал 76-й сезон летней практики Малой Октябрьской детской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Подростки имеют возможность изучить основы железнодорожных профессий и применить полученные знания на практике. В проекте могут принять участие школьники 5-11 классов. Дети будут управлять настоящими локомотивами и обслуживать поезда на трассах в в Купчино и в Озерках.

В день открытия на железнодорожной станции Царскосельская состоялся концерт. На праздник прибыл вице-губернатор Кирилл Поляков.

Напомним, каждый желающий сможет отправиться в путешествие по детской магистрали до 30 сентября.

Ранее мы писали, что главный музейный комплекс Эрмитажа 5 июня будет работать в сокращённом режиме.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга