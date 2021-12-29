В Колпино автомобилисты стреляли друг в друга из пистолета и газового баллончика

Пострадавшие попали в больницу.

В Колпино трое водителей были госпитализированы в результате дорожного конфликта. Агрессивные водители устроили бой, вооружившись травматическим пистолетом и газовым баллончиком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 14 часов дня в пятниц, 4 февраля, дорогу не смогли поделить 60-летний водитель "Газели" и 27-летний водитель "Форда". Инцидент произошел на пересечении Заводского проспекта и Софийской улицы. Агрессивный пассажир грузовика выстрелил в заявителя из пистолета. В ответ пострадавший распылил спрей из перцового баллончика.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности случившегося уточняются.

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Фото: Piter.tv