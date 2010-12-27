В Пушкине посетитель ресторана вместо оплаты счета сломал руку официантку

Сотрудник заведения побежал за ретировавшимся клиентом, однако вместо денег получил закрытый перелом.

В минувшее воскресенье в Ленинградской области наряд группы задержания Росгвардии усмирял местного жителя, который отказался платить в ресторане по счету, а потом сломал руку официантку, который хотел его остановить.

Как сообщает пресс-служба УВО, инцидент произошел вечером 18 марта в городе Пушкине. В правоохранительные органы поступила информация, что в одном из ресторане на Широкой улице происходит драка.

Полицейские смогли задержать на месте происшествия 38-летнего посетителя, который нанес травмы официанту, а именно сломал руку. Было установлено, что пообедав в кафе, мужчина решил просто удалиться. Однако его маневр заметил сотрудник заведения, который побежал догонять злоумышленника.

Местного жителя доставили в отдел полиции. По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в сети обсуждают шуточную интригу прошедших выборов.