В Пушкине посетитель ресторана вместо оплаты счета сломал руку официантку

В минувшее воскресенье в Ленинградской области наряд группы задержания Росгвардии усмирял местного жителя, который отказался платить в ресторане по счету, а потом сломал руку официантку, который хотел его остановить.
Как сообщает пресс-служба УВО, инцидент произошел вечером 18 марта в городе Пушкине. В правоохранительные органы поступила информация, что в одном из ресторане на Широкой улице происходит драка.
Полицейские смогли задержать на месте происшествия 38-летнего посетителя, который нанес травмы официанту, а именно сломал руку. Было установлено, что пообедав в кафе, мужчина решил просто удалиться. Однако его маневр заметил сотрудник заведения, который побежал догонять злоумышленника.
Местного жителя доставили в отдел полиции. По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в сети обсуждают шуточную интригу прошедших выборов.