В Пулково у уроженца Азербайджана изъяли 345 флаконов с духами

Таможенная служба полагает, что мигрант хотел перепродать партию незадекларированного парфюма.

Порядка 345-ти флаконов с различными парфюмами вез с собой гражданин Азербайджана, однако был задержан пулковскими таможенниками, – сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Изъятая сумка с "подарком для друзей" по весу достигала 25-ти кг. Всю партию мужских и женских духов и туалетной воды авиапассажир уместил в тканевую дорожную сумку, но забыл задекларировать.

Вопреки заверениям мужчины таможня посчитала, что перевозимый парфюм предназначается отнюдь не для личного пользования, а для нелегальной продажи. За недекларирование товаров на гостя Северной столицы возбуждено административное дело – ему грозит штраф и/или конфискация груза.

Начальник Пулковской таможни напоминает пассажирам, что с 1 октября 2020 года ввозимая парфюмерная продукция подлежит обязательной маркировке.

Фото: сайт Северо-Западного таможенного управления